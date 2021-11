Donna partorisce un bimbo che pesa più di 6 chili, perché è successo?

Cherral Mitchell è una 31enne britannica che il 28 ottobre ha dato alla luce il suo quarto figlio. Un figlio non previsto ma anche sbalorditivo visto il peso: 6,7 chilogrammi. Considerando la media dei maschietti inglesi che è poco più di 3 kg, Alpha ha sorpreso tutti aggiudicandosi il terzo posto tra i bambini più pesanti nati nel Regno Unito.

Un parto sorprendente per la famiglia e l’equipe

“Non pensavamo che sarebbe stato così grande“, ha detto la trentenne al quotidiano britannico The Sun. “Tutti ridevano quando è saltata fuori la testa. Mio marito, Tyson, era tipo:” Oh mio Dio, è grasso!“. La giovane spiega che ci sono volute due infermiere per tirare fuori il bambino. L’equipe medica stessa è rimasta sorpresa dal peso del bambino. “Pensavano che questo dovesse essere il bambino più grande mai nato e stavano controllando su Google“, aggiunge la madre. Sin dalla nascita, Alpha è stato ricoverato nell’unità neonatale e, secondo sua madre, la sua salute dovrebbe migliorare presto.

Qual è la causa di questa crescita veloce?

Nel caso di Cherral Mitchell, i medici ipotizzano che il suo diabete gestazionale avanzato possa essere stato la causa del significativo aumento di peso del bambino. Il liquido amniotico in cui si trovava era più dolce perché il diabete aumenta i livelli di zucchero nel sangue e questo può quindi aumentare la quantità di zucchero nella placenta. In generale, il diabete è la ragione principale per cui un bambino nasce con un peso elevato.

Quali sono i rischi?

Quando un bambino pesa più di 4000 grammi alla nascita, i medici parlano di macrosomia fetale. Oltre al diabete gestazionale, altri fattori aumentano il rischio: una madre sopra i 35 anni, un forte aumento di peso durante la gravidanza, ecc. Le principali complicazioni sono legate al parto. La macrosomia può causare emorragie per la madre, infezioni, lesioni, ecc. Per il neonato, questo può causare distocia di spalla, quando rimangono bloccati nel bacino quando la testa è già fuori. Per ridurre i rischi, quando il peso stimato del bambino alla nascita è elevato, il ginecologo generalmente predilige il parto cesareo.

LEGGI ANCHE: Perché abbiamo la nausea quando leggiamo in auto?