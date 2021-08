Diceva di essere “troppo in forma” per il coronavirus ma è morto di Covid-19

Un appassionato di fitness, che ha rifiutato il vaccino contro il coronavirus, è morto di Covid-19. Ne parla LadBible.com.

Il britannico John Eyers è stato descritto dalla sorella gemella Jenny McCann come «l’uomo più in forma e più sano che io conosca» e spesso era in giro a scalare le montagne in Galles e ad accamparsi tra i boschi.

Il 42enne, padre di un figlio, pensava che non avrebbe avuto bisogno del vaccino per via della sua attività fisica ma il virus lo ha messo a dura prova.

Jenny ha raccontato che una volta che il fratello – esperto di bodybuilding – è stato ricoverato in ospedale, affetto dai sintomi del coronavirus, è stato «riempito di ogni farmaco». I medici hanno poi attaccato John a un ventilatore per aiutarlo a respirare ma non è stato abbastanza per salvargli la vita.

«Prima di essere ventilato – ha affermato la sorella – ha detto al suo infermimere che avrebbe voluto essere vaccinato. Che avrebbe voluto aver ascoltato. La sua morte è una tragedia. Semplicemente non sarebbe dovuta accadere. Non c’è conforto in questo».

Jenny ha aggiunto che l’unica condizione di salute preesistente di John era «la fede nella propria immortalità».

John è morto appena quattro settimane dopo essere risultato positivo al virus, dimostrando quanto possa essere mortale il Covid-19, anche per chi è in forma e in salute.

La sorella detto a Sky News UK che John è una vittima della disinformazione sul Covid-19 e ora Jenny vuole che tutti prendano la storia di John come un promemoria del perché il vaccino contro il Covid-19 sia così importante.

