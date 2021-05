Di notte ti svegli sempre allo stesso orario? Ecco perché ti capita

Non è raro che, per diversi giorni, anche per settimane, ci svegliamo improvvisamente e misteriosamento allo stesso momento. Ma non accade per una coincidenza.

Come riportato su MaxiSciences.com, il corpo potrebbe avere una buona ragione per svegliarsi nel cuore della notte. Secondo la medicina cinese, infatti, il corpo dà un messaggio specifico che sarebbe meglio ascoltare.

Svegliarsi dall’1 alle 3 del mattino, un messaggio dal fegato

C’è sempre un organo associato al risveglio secondo la medicina cinese. Se ti svegli tra l’una e le tre del mattino, il fegato invia un messaggio di avvertimento al corpo.

Quindi, un piccolo consiglio: smetti di bere alcol di notte, di mangiare fast food e tutto ciò che danneggia il fegato. Puoi anche bere un bicchiere pieno di acqua fredda prima di dormire. Spiritualmente, probabilmente stai affrontando un’ondata di energie negative che hai difficoltà a digerire: rabbia, frustrazione, lutto …

Tra le 3:00 e le 5:00, un messaggio dai polmoni

Potresti avere problemi a respirare: fumi troppo? Hai problemi di respirazione? Per la medicina cinese, poi, succede quando le energie sono dominate dalla tristezza.

Tra le 5:00 e le 7:00 un messaggio dall’intestino crasso

Se il tuo intestino crasso sta lottando per fare il suo lavoro, la tua alimentazione potrebbe essere troppo ricca. Spiritualmente, sei in preda a blocchi emotivi. Fai stretching e medita prima di dormire: devi trovare la via per lasciarti andare con tutti i mezzi a disposizione.

