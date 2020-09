Dermatite atopica: cos’è? Perché viene? Quando passa?

Dermatite atopica. Cos'è l'eczema costituazionale. Cause, come viene e come trattarla. Quello che c'è da sapere.

Non c’è un luogo preciso dove si manifesta, tuttavia il prurito e le crosticine sulla pelle non sembrano esitare nel presentarsi.

La dermatite atopica colpisce il 20% dei bambini e in netta minoranza gli adulti per un 8%.

Vediamo di cosa si tratta e come curarla.

Dermatite atopica: l’infiammazione della pelle

La dermatite atopica è una patologia infiammatoria cronica della pelle che è inconfondibile nella sua sintomatologia: arrossamento, prurito, secchezza della pelle e tendenza alla desquamazione.

Inoltre, con il passare degli anni i sintomi possono evolvere in:

ispessimento della pelle.

Ipercheratosi (alterazione dello strato più esterno della pelle).

Ragadi (ulcerazioni della pelle).

Prurito acuto impossibile da sostenere.

Una patologia che predispone ad altre problematiche allergiche che possono interessare altri organi e apparati.

Si definisce ‘atopica’ perchè è una patologia di origine sconosciuta e può presentarsi in età pediatrica per poi protrarsi nel corso delle fasi di vita successive e svilupparsi durante la gravidanza, per questa ragione è necessario un approccio attento e mirato alla risoluzione.

Nei bambini si manifesta a livello del volto, delle mani, delle pieghe dei gomiti e ginocchia, negli adulti invece intorno alla bocca, alle palpebre e il dorso delle mani.

Tuttavia, i fattori ‘scatenanti’ sono definiti multifattoriali in quanto si è evidenziato un coinvolgimento dei fattori genetici (nell’80% dei casi) e ambientali e – non per ultimo – immunologici soprattutto lì dove il sistema immunitario non è ancora nel suo pieno sviluppo (come in tenera età).

Si rileva una scomparsa della dermatite atopica nel bambino durante il tempo ma può anche tendere a mutare in uno stato cronico e recidivante: il malessere può ripresentarsi e riacutizzarsi soprattutto durante il cambio delle stagioni. Perché?

In inverno è il vento a seccare la pelle e a permettere la ricomparsa della dermatite atopica, così come l’utilizzo di indumenti fatti di materiali sintetici: l’aria nella pelle viene a mancare e si manifestano gli arrossamenti e il prurito.

In estate il protagonista è la sudorazione per cui esporsi al sole deve essere un atto valutato con attenzione.

Anche prodotti (saponi, detergenti, detersivi) che possono risultare irritanti sono da ritenere i ‘colpevoli’ di una nuova insorgenza.

In età adulta la diagnosi differenziale è necessaria. Si tratta di dermatite atopica o di un’altra manifestazione patologica della pelle?

In questi casi il dermatologo – lo specialista da cui recarsi – può decidere di sottoporre il paziente ad una biopsia cutanea o ad un dosaggio delle igE, o un Patch Test.

Per giungere ad una terapia personalizzata lo specialista deve dapprima individuare il grado di severità della patologia e raccogliere tutti i dati utili che riguardano il paziente (età, patologie, stato psicologico).

La guarigione non è impossibile ma è difficile da raggiungere.

Tuttavia possono essere consigliati:

Antistaminici.

Antivirali.

Antibiotici.

L’uso di composti topici come creme a base di corticosteroidi.

Prodotti lenitivi, decongestionanti.

Misure igieniche adeguate.

Fototerapie.

Per trovare una via di guarigione definitiva gli scienziati sono al lavoro, attualmente è stato sperimentato un anticorpo monoclonale che potrebbe migliorare il decorso della dermatite atopica.