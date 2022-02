Dente del giudizio, va tolto o no? Come stanno le cose

I denti del giudizio rappresentano un problema doloroso. Alcuni dentisti consigliano che bisogna sbarazzarsi di loro. Altri, invece, sostengono che non occorre avere fretta. Chi ha ragione?

Innanzitutto, i denti del giudizio cominciano a farsi sentire tra i 14 e i 25 anni ma potrebbero anche non apparire mai. Si ritiene che essi appartengano agli organi rudimentali, cioè quelle parti del corpo che nel mondo moderno hanno perso il proprio scopo.

A differenza dei suoi pari, questo molare di solito si comporta in modo strano. Potremmo anche non notare come si formi all’interno della gengiva e il risultato esatto può essere mostrato solo tramite una radiografia. Fortunatamente, ci sono una serie di sintomi che annunciano la formazione di un nuovo dente del giudizio:

dolore lancinante alle gengive;

sanguinamento dei tessuti molli in bocca;

gonfiore;

dolore quando si mangiano cibi solidi o duri;

infiammazione linfonodale;

temperatura corporea alta;

malessere generale.

In caso di comparsa dei segni suddetti, è opportuno fissare un appuntamento con un dentista.

Togliere o no un dente del giudizio?

Molti chirurghi sostengono che occorre rimuovere questi denti, dal momento che sono in grado di influire negativamente sulla salute. Fortunatamente, non tutti i denti devono essere tolti.

Perché non togliere un dente del giudizio: Un dente sano, auto-emerso, che non dà inconvenienti, può essere salvato. A volte, per evitare un intervento chirurgico, i medici eseguono l’escissione, una procedura che contribuisce ad evitare la proliferazione dei batteri e il verificarsi di infezioni nella cavità orale.

Perché togliere un dente del giudizio: a causa della posizione scomoda dei molari, è difficile pulire completamente lo sporco e i detriti di cibo da quell’area. Di conseguenza, il decadimento del dente è una possibiiltà concreta. In questi casi, è meglio rimuovere il dente che trattarlo. Un’altra ragione risiede nella la posizione sbagliata. Ad esempio, quando il dente si trova all’interno della gengiva o è apparso solo in parte. In tale situazione è meglio non ritardare una visita dal dentista. Anche perché, per rassicurare, ggi abbiamo a disposizione molti antidolorifici e sedartivi che aiutano gli specialisti a condurre la procedura di rimozione del dente del giudizio in maniera agevole e sicura.

