Croste nel naso che non guariscono: cosa fare?

Croste nel naso che non guariscono: ecco un’evenienza con la quale molte persone hanno a che fare. Come comportarsi in questi frangenti? Scopriamolo nelle prossime righe.

Le cause delle croste al naso

Le croste nel naso, come già accennato, sono un problema che, ogni giorno, tante persone affrontano. Tra le cause di questa situazione è possibile includere l’insorgenza di raffreddore, così come il fatto di avere alle spalle un‘infezione da Covid (il naso, come ben si sa, è una delle “porte d’ingresso” del virus nel corpo umano).

Da non dimenticare è anche il fatto che, in molti casi, alla base dell’insorgenza delle croste nel naso possono esserci anche quadri clinici come la rinite allergica.

Ricordiamo altresì che, di frequente, le croste all’interno del naso possono essere il risultato di un clima eccessivamente caldo o eccessivamente freddo. In tali frangenti, infatti, la mucosa nasale si secca e si irrita.

Lo stesso accade quando si fuma, ma anche dopo aver passato tanto tempo in luoghi caratterizzati dalla presenza di una grande quantità di polvere.

Detto questo, vediamo, nel prossimo paragrafo, quali sono le espedienti per dire addio alle croste nel naso che non guariscono.

I rimedi contro le croste nel naso

Quali sono i rimedi da chiamare in causa quando si parla di croste nel naso che non guariscono? Nei casi in cui, alla base, c’è un’infezione batterica, è necessario ricorrere all’antibiotico (ovviamente da assumere previa prescrizione da parte del medico curante).

Fondamentale è rammentare che, nelle situazioni in cui, invece, c’è un’infezione virale, l’antibiotico non deve essere utilizzato.

Un doveroso cenno va dedicato ai rimedi della nonna. Tra i principali rientra il fatto di procedere alla fluidificazione del muco attraverso i classici suffumigi. All’acqua bollente, si può aggiungere un cucchiaino da caffè di bicarbonato.

Un ulteriore rimedio da prendere in considerazione quando si ha a che fare con le croste nel naso che non guariscono, soprattutto nelle circostanze in cui il problema riguarda i bambini, è il ricorso ai lavaggi nasali con soluzione fisiologica.

Come accennato nelle righe precedenti, un accorgimento essenziale è quello di smettere di fumare (si tratta di una scelta benefica per la salute a 360° a prescindere dalla presenza o meno di croste nel naso). Sempre in ottica preventiva, è utile umidificare gli ambienti particolarmente caldi e secchi.

Nel momento in cui si ha a che fare con la presenza di croste nel naso, è fondamentale evitare di eliminarle con le mani. Così facendo, infatti, si rischiano sanguinamenti e si aumenta la probabilità di avere a che fare con infezioni.

Concludiamo rammentando che, tra i rimedi della nonna contro le croste nel naso, rientra anche il gel a base di aloe vera.