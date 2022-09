Covid-19, “in arrivo i vaccini aggiornati”, chi deve farlo

“A breve uscirà la circolare” sui vaccini adattati ad Omicron 1 “ma abbiamo già l’ok dell’EMA e dell’AIFA. Nei prossimi giorni saranno disponibili i due vaccini aggiornati alle Regioni e il richiamo sarà per gli over 60 e per i fragili, anche non over 60, su indicazioni del medico di famiglia. Il consiglio è iniziare subito con coloro cha hanno più fragilità e dagli anziani che hanno fatto l’ultima dose da più di sei mesi. Se uno ha fatto l’infezione più recentemente dovrà attendere”.

Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di RaiNews24.

LEGGI ANCHE: Covid-19, Bassetti contro l’uso della mascherina a scuola.