Covid-19, Ricciardi: “Mascherine al chiuso per salvare l’estate”

“Mascherine al chiuso per salvare l’estate“. A dirlo è il consulente del ministero della Salute, Walter Ricciardi, in un’intervista a Il Messaggero.

“Il passo fondamentale compiuto dal governo è stato dare a questo calendario una gradualità e, soprattutto, sottolineare di essere sempre pronto ad adattare le proprie decisioni alla curva epidemica – ha detto Ricciardi, riferendosi all’allentamento delle misure – È importante perché già oggi la circolazione del virus non è solo forte ma anche in crescita. Alla luce dei dati attuali già a maggio ci troveremo a fronteggiare un momento delicato perché con l’eliminazione delle mascherine anche al chiuso e la liberalizzazione dei comportamenti è probabile che una risalita dei contagi ci sarà”.

Molti Paesi che hanno varato da tempo l’eliminazione delle misure anti Covid-19 fanno ora i conti con un’impennata dei casi. “Servirà sempre attenzione o saremo costretti anche noi a un passo indietro – ha avvertito l’igienista della Statale di Milano-. Lo scenario e le dinamiche sono chiaramente simili. Ed è per questo che, ad esempio, io resto del parere che noi dovremmo tenere le mascherine al chiuso (da maggio non più obbligatorie, n.d.r.) almeno fino a giugno. Credo che più in là sarà una decisione che il governo dovrà prendere. Lo stesso penso varrà per il Green pass per i luoghi al chiuso e affollati. Ma ripeto, si deciderà al momento opportuno”.

