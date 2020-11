Covid-19, vaccino australiano “sicuro ed efficace sugli anziani”

La sperimentazione sul vaccino contro il coronavirus dell’Università del Queensland (Australia) è quasi terminata. Per i ricercatori il farmaco sembra sicuro ed efficace sugli anziani. Ne dà notizia il Daily Mail.

Il ministro della Salute australiano Greg Hunt ha annunciato i progressi promettenti del processo che si sta concludendo in anticipo rispetto al programma.

«I dati iniziali sono molto chiari: il vaccino si sta dimostrando sicuro attraverso gli studi clinici di fase I e sta producendo una risposta anticorpale positiva.Ciò significa che sta facendo il suo lavoro. Ed è particolarmente vero negli anziani e questo è un risultato importante, data la vulnerabilità globale delle persone di quest’età».

Hunt ha affermato che la società globale di biotecnologie CSL ha completato la produzione del vaccino per gli studi clinici di fase tre: «Potrebbe essere una sorpresa positiva per molte persone qui in Australia e in tutto il mondo ma quello che dimostra è che siamo in anticipo sul programma».

Hunt ha dichiarato che il vaccino sarà disponibile nel terzo trimestre del 2021 se tutto dovesse andare bene con le prove restanti: «Il nostro obiettivo nazionale è garantire che tutti gli australiani che lo vogliono siano vaccinati entro la fine del 2021».

