Covid-19, Ricciardi: “Il vaccino? Ci vorranno più dosi”

Capitolo vaccino anti Covid-19. «È chiaro, in un primo momento si darà priorità a chi è suscettibile, cioè a chi non ha assolutamente sviluppato gli anticorpi perché non è mai entrato in contatto con il virus, e dobbiamo evitare che lo faccia».

Così a RaiNews24 Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza.

«Stiamo studiando da un anno il virus – ha aggiunto Ricciardi – e stiamo vedendo che, nelle persone che hanno avuto una manifestazione patologica più forte, lo sviluppo degli anticorpi c’è, però dobbiamo conciliare le informazioni che ci vengono dall’analisi dei dati sul vaccino alle condizioni epidemiologiche».

A proposito della decisione del Regno Unito di approvare e già utilizzare il vaccino di Pfizer, Ricciardi ha detto: «È rischioso utilizzare il vaccino senza avere analizzato adeguatamente i dati come sta facendo ora la Gran Bretagna».

E ha precisato: «Al momento i vaccini sono solo candidati alla commercializzazione. Nel mese di dicembre saranno analizzati tutti i dati per verificare la sicurezza e l’efficacia. Il vaccino darà probabilmente solo un’immunità temporanea e non permanente, quindi ci dovremo vaccinare più volte».

