Covid-19, Ricciardi: “Ci vorrebbe un lockdown a Napoli”

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ospite di Un Giorno da Pecora (Rai Radio1), a proposito della fascia gialla (la più bassa nella scala diffusa dal Governo Conte), ha detto: «È una fascia comunque pericolosa. Faccio l’esempio di Napoli, che è all’interno di una regione gialla, la Campania. Io già due o tre settimane fa avevo detto che andava chiusa, l’area metropolitana di Napoli è un’area a rischio. Se sono rimasto dell’idea che ci vorrebbe un lockdown a Napoli? Si, perché i dati sono addirittura peggiorati, qualche governatore dice che i dati sono di dieci giorni fa, ma i dati sono tutti peggiorati».

Ricciardi ha anche detto che in questo momento «purtroppo l’indice di contagio Rt nazionale è di gran lunga superiore a 1. Quindi significa che l’epidemia» di coronavirus Sars-CoV-2 «è in piena esplosione».

L’ordinario di Igiene all’università Cattolica di Roma ha aggiunto: «Ci sono delle regioni in cui addirittura l’Rt è vicino o superiore a 2. Si fa fatica a capire la differenza, ma è enorme».

Ricciardi ha pure detto che «la situazione degli ospedali è drammatica più o meno in tutta Italia, in alcuni è addirittura tragica. Il sistema va al collasso se non si riescono a curare i pazienti che hanno altre malattie oltre al covid».

