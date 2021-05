Covid-19, questi due indizi possono prevedere la malattia grave

Un gruppo di circa 20 scienziati dell'Università della California ha fatto una bella scoperta su come prevedere la gravità del Covid-19.

Nuovi strumenti e metodi hanno permesso di ridurre il numero giornaliero dei decessi da Covid-19, ad esempio prendendosi cura dei pazienti ma una scoperta recente potrebbe andare anche oltre.

Due fattori determinanti nelle forme gravi di Covid-19

Un gruppo di circa 20 scienziati dell’Università della California ha fatto una bella scoperta, i cui risultati sono stati condivisi sulla rivista scientifica mSphere. L’idea principale di questo studio è la seguente: collegando la presenza di alcuni anticorpi e un punteggio del fattore di rischio della malattia (DRFS), sarebbe possibile prevedere le forme gravi di Covid-19 in un paziente.

Grazie a ciò un paziente potrebbe essere trattato molto prima e, quindi, potrebbe essere curato meglio. Ma funziona anche al contrario. Infatti, un paziente il cui test rivelerebbe un rischio molto basso di forma grave, potrebbe semplicemente autoisolarsi, consentendo così di svuotare gli ospedali.





Sebbene l’articolo scientifico possa sembrare complesso, ecco un modo semplice per capire come funziona questo test. Gli scienziati prima cercano uno o più anticorpi specifici nel paziente che agiscono contro il nucleocapside del coronavirus e contro una regione chiamata Ep9. A seconda del tipo di anticorpo e della regione, le persone vengono poi classificate in diverse categorie, da dove si evince la possibilità che possano sviluppare i sintomi gravi del Covid-19.

Tuttavia, bisogna rimanere cauti perché il test è stato effettuato su un numero limitato di persone, tutte ispaniche. Occorrono, quindi, ulteriori ricerche per confermare questa scoperta.

«Il test ha determinato la gravità della malattia con una sensibilità del 92,3% (1/13 falsi negativi) e una specificità dell’80% (2/10 falsi positivi)».

