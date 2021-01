Covid-19, può essere utile indossare una doppia mascherina?

Alla luce delle nuove varianti del coronavirus (britannica, sudafricana e brasiliana) sarebbe utile indossare una doppia mascherina?

La dottoressa Michelle Prickett, della Northwestern Medicine (USA), ha affermato: «Bisogna comportarsi come in un inverno rigido. Se rimango fuori per molto tempo, mi vesto a strati». Tuttavia, una doppia mascherina non è necessaria mentre è utile indossarne una tipologia anziché un’altra in relazione a ciò che ci circonda.

La dottoressa ha spiegato: «In caso di una semplice passeggiata, allora va bene una classica mascherina chirurgica. Tuttavia, se entriamo in un negozi di alimentari e lì ci passeremo almeno un’ora, potremmo pensare a una mascherina di livello superiore o a una doppia mascherina perché ci potrebbero essere più persone nel supermercato».

Gli esperti affermando che indossare una mascherina è una delle migliori misure di sicurezza per rallentare la diffusione del Covid-19. Il dottor Robert Citronberg (Advocate Aurora Health) ha affermato, però, che è sufficiente indossare una sola mascherina, purché sia di buona qualità.

«La mascherina ideale è una mascherina a tre strati con due strati di tessuto e poi un filtro all’interno – È il miglior tipo di mascherina da indossare. Sconsiglio di indossare mascherine di stoffa monostrato e ghette per il collo».

Insomma, conta più la qualità che la quantità…