Covid-19, Pregliasco: “Raddoppio dei nuovi casi nelle prossime settimane”

Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano, a LaPresse ha affermato: «L’attuale prospettiva è quella del raddoppio dei casi nelle prossime settimane, per arrivare a metà del mese di marzo con il doppio dei casi».

Il direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi ha detto: «Le misure restrittive stanno ‘rompendo le palle’ a molte persone, lo so, e le scelte politiche non sono facili, ma purtroppo dobbiamo ancora chiedere ulteriori misure stringenti», aggiungendo che «l’attuale situazione è dovuta alle varianti».





Il cordone sanitario intorno a Milano «è una soluzione che speriamo funzioni. In questo momento il lockdown duro e puro sarebbe più efficace: questa è una mediazione rispetto alla praticabilità, fattibilità e accettabilità».

Infine, l’esperto ha detto: «La presenza di esercito, protezione civile e volontariato garantisce un’equità distributiva e un flusso omogeneo per non creare, in questo grande desiderio e anche aspettativa sulle vaccinazioni, scoordinamento e disorganizzazione» e avere invece «modalità che omogenizzino e velocizzino il tutto».

