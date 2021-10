Covid-19, Pregliasco avverte sull’inverno: “Sarà un banco di prova”

“L’inverno sarà per noi il banco di prova ancora di un possibile colpo di coda” del Covid-19 “anche perché purtroppo, sempre nell’ottica delle riaperture e del rilassamento rispetto allo scorso anno, ci aspettiamo il virus influenzale e gli altri virus stagionali”.

Così il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, su RaiNews24. “La mascherina ormai è stata sdoganata. Credo e spero possa diventare un’attenzione nei momenti che servono, per ridurre il contagio da parte di chi è malato, un accessorio che nel prossimo futuro dovremo in condizioni particolari usare”, ha spiegato Pregliasco, per il quale, anche se l’immunità di gregge non è di fatto raggiungibile, “dobbiamo tendere alla massima vaccinazione possibile e più velocemente. Il risultato è limitato nello spazio: anche se come Italia e come Europa riusciamo a coprire la gran parte della popolazione il virus circola nel mondo, quindi nuove varianti potranno esserci. Nel futuro dobbiamo aspettarci andamenti ondulanti sulla base delle modalità di approccio o di limitazioni che ci saranno, e anche dell’andamento metereologico perchè l’inverno facilita la diffusione del Covid e degli altri virus”.

Per il virologo “stiamo davvero vedendo la luce in fondo al tunnel, ma dobbiamo continuare a seguire la scelta di prudenza che l’Italia ha scelto e avere comunque una responsabilità nostra, oltre alla vaccinazione, un nuovo galateo che ancora dobbiamo mantenere, nella speranza che la primavera prossima possa essere un momento non di fine complessiva della pandemia, ma di una convivenza molto più civile con una riapertura alla normalità e alla nostra vita come la ricordavamo”, ha concluso.

LEGGI ANCHE: Quando finirà la pandemia di Covid-19?