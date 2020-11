Covid-19, più efficace il vaccino Pfizer o quello russo? Come stanno le cose

Subito dopo l’annuncio fatto da Pfizer e BioNTech, il 9 novembre, sull’efficacia del loro vaccino contro il Covid-19 stimata al 90%, la Russia ha anche comunicato circa il suo controverso vaccino Sputnik V anch’esso destinato a combattere il coronavirus.

Il ministro della Salute russo Mikhail Murasko ha dichiarato: «L’uso del vaccino e i risultati degli studi clinici dimostrano che è una soluzione efficace per fermare la diffusione dell’infezione da coronavirus, uno strumento di assistenza sanitaria preventiva ed è il percorso di maggior successo per sconfiggere la pandemia».

Nell’annuncio del Centro nazionale di ricerca per l’epidemiologia e la microbiologia del Ministero della salute russo (chiamato anche Centro Gamaleya), si afferma che il vaccino Sputnik V è efficace al 92% nella prevenzione del Covid-19. La Russia ha davvero fatto meglio?

Come spiegato su Futura-Sciences.com, entrambi gli annunci non sono accompagnati da una pubblicazione scientifica. Tutte le informazioni, quindi, derivano da comunicati stampa e devono essere prese con cautela.

SPUTNIK V: Questi sono i risultati provvisori della sperimentazione clinica di fase III, ancora in corso, condivisa dalla Russia. Attualmente, più di 40mila volontari stanno partecipando al processo in doppio cieco in Bielorussia, Emirati Arabi Uniti e Venezuela. L’India è ancora nella fase II-III. Delle 40.000 persone, solo 16.000 hanno ricevuto le due dosi di vaccino a tre settimane di distanza. Lo studio include anche 20 persone con casi confermati di Covid-19. È su queste 20 persone che è stata misurata l’efficacia del 92%, 21 giorni dopo la prima somministrazione e rispetto a coloro che hanno ricevuto un placebo.

PFIZER: In confronto, la sperimentazione clinica di Pfizer comprende più partecipanti, 43.538 di cui 38.955 che hanno seguito il protocollo vaccinale fino alla fine (una dose iniziale e un richiamo a 21 giorni). L’analisi di efficacia è stata effettuata su 94 persone con Covid-19 e sette giorni dopo la seconda infezione, ovvero 28 giorni dopo l’inizio del protocollo.

L’efficienza proposta da Pfizer sembra più robusta di quella russa in considerazione delle dimensioni della forza lavoro su cui si basa anche se appare anche sopravvalutata.

Nelle reazioni degli esperti, in seguito all’annuncio dell’efficacia dello Sputnik V, pubblicato sul sito inglese Science Media Center, il tono è cauto. Il professor Stephen Evans della London School of Hygiene and Tropical Medicine ha dichiarato: «Vi è una notevole incertezza a causa del basso numero di (20) casi di Covid-19. Il follow-up è necessario perché, sulla base dei dati, i risultati concordano con un’efficienza molto inferiore (60%)».

Il dott. Evans ha anche detto: «I risultati annunciati da Pfizer questa settimana si basano su 94 casi (probabilmente 8 persone nel gruppo vaccino e 86 nel gruppo placebo), quindi c’è più certezza che l’efficacia sarà maggiore dell’80%».

Tuttavia, Sputnik V ha un vantaggio significativo. Basato su due adenovirus modificati, una tecnologia vaccinale meno fragile di quella scelta da Pfizer, non dovrà essere conservato a -80 °C.

La pubblicazione scientifica sui risultati degli studi di fase III sarà avverrà tramite «i ricercatori del Centro Gamaleya in una delle principali riviste accademiche mediche sottoposte a revisione paritaria dopo una valutazione indipendente dei dati da parte dei principali esperti di epidemiologia», si legge nel comunicato stampa russo.

Il vaccino russo sta suscitando interesse anche da altri Paesi, secondo il comunicato stampa: in 50 avrebbero già prenotato in totale circa 1,2 miliardi di dosi.

