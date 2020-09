Covid-19 o influenza stagionale? Le 4 differenze sostanziali

La stagione dell’influenza si avvicina, dopotutto l’estate è terminata e adesso diviene impellente iniziare a distinguere i sintomi da nuovo Coronavirus da quelli tipici dell’influenza, simili tra loro ma con delle sottigliezze che possono escludere l’una o l’altra e rassicurare gli animi più temerari.

Scopriamo insieme come riconoscere l’influenza stagionale ed escludere il Covid-19.

Influenza o Covid-19? Una riflessione clinica

Bloccare l’ansia da Coronavirus con una maggiore educazione sanitaria potrebbe essere la via per una chiarezza in termini di sintomi clinici osservabili, nonostante nell’80% dei casi questi siano simili all’influenza:

naso che cola e chiuso (congestione nasale).

Irritazione alla gola.

Starnuti reiterati.

Febbre alta.

Dolori muscolari e articolari.

Senso di spossatezza che può prolungarsi anche nelle 2-3 settimane successive.

Difficoltà respiratorie che possono procurare mal di testa.

Una nota importante: l’influenza dura dai 3 ai 5 giorni.

Sedi anatomiche

I virus possono non restare ‘isolati’ nelle prime vie respiratorie ma avanzare negli alveoli polmonari determinando una polmonite virale primaria (infiammazione degli alveoli appunto) che comporta:

produzione di catarro giallo o verde e tosse.

Brividi di freddo.

Affaticamento.

Sudorazione.

Senso di mancanza del respiro (dispnea).

Dolore al petto.

Labbra di colore bluastro.

Dolore muscolare diffuso.

Una debolezza amplificata e generalizzata.

Come si prende l’influenza?

L’influenza è una malattia infettiva e come tale può essere presa tramite la saliva o le secrezioni respiratorie oppure esponendosi al contatto con superfici o oggetti contaminati: in questi casi toccarsi la bocca, gli occhi o il naso può determinare la via preferenziale di accesso del virus, contagiando.

Le 4 differenze sostanziali tra Coronavirus e l’influenza stagionale

Fare una diagnosi differenziale non è semplice soprattutto per i non addetti al lavoro, tuttavia ci sono 4 elementi che fanno la differenza: