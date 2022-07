Covid-19, scoperto un nuovo sintomo di Omicron 5

Nel Regno Unito, molte persone infette da Covid-19 lamentano un nuovo sintomo.

Nuovo sintomo Omicron 5

Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo visto emergere diverse varianti di Covid-19 e con esse sono arrivati ​​anche nuovi sintomi. I sintomi classici del coronavirus includevano febbre, perdita dell’olfatto e del gusto, mancanza di respiro.

Ma quando sono venute alla luce nuove varianti e il tasso di vaccinazione è aumentato, le persone hanno iniziato a riportare sintomi diversi. Ad esempio, al momento, è più probabile che un individuo positivo al Covid-19 riporti manifestazioni correlate all’intestino rispetto alla perdita dell’olfatto.

I sintomi più comunemente sperimentati oggi includono mal di gola, starnuti, tosse persistente e mal di testa. E ora, molti si lamentano di un sintomo che non era mai stato collegato al coronavirus prima.

Qual è il nuovo sintomo Covid-19?

Nel Regno Unito, che sta assistendo a un forte aumento dei casi di Covid-19 guidato dalla variante Omicron BA.5, le persone lamentano copiose sudorazioni notturne.

“Un sintomo in più di BA.5 che ho visto stamattina è la sudorazione notturna“, ha detto il professor Luke O’Neill del Trinity College di Dublico, come ha riferito l’Independent.

Rispondendo alla domanda sul motivo per cui le persone sperimentano nuovi sintomi, il professor O’Neill ha affermato: “La malattia è leggermente diversa perché il virus è cambiato“.

Ha aggiunto: “C’è una certa immunità, ovviamente con i linfociti T e così via, e quel mix di sistema immunitario e virus leggermente diversi potrebbe dare origine a una malattia leggermente diversa, stranamente i sudori notturni sono una nuova caratteristica“.

“Ma, cosa molto importante, se sei vaccinato il virus, non progredisce in una malattia grave ed è questo il messaggio da continuare a ricordare alle persone“.

BA.5 è stato scoperto per la prima volta in Sud Africa a febbraio, un mese dopo l’identificazione di BA.4 nello stesso paese. Da allora entrambe le varianti si sono diffuse in tutto il mondo e stanno alimentando il nuovo aumento di casi Covid-19 anche qui in Italia.

