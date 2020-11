Covid-19, nuovo picco di casi in Veneto: quasi 4000 e 72 morti

In Veneto sono stati registrati 3.980 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con 72 decessi, che portano il totale in Regione a 3.501.

In Veneto sono stati registrati 3.980 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con 72 decessi, che portano il totale in Regione a 3.501. Sono i dati comunicati dal presidente del Veneto, Luca Zaia, nella conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

Zaia ha detto: «Sono in isolamento 44.337 persone, 1.200 persone ne sono uscite, i positivi a coronavirus in Veneto sono 134.056, + 3.980 nelle ultime 24 ore. I ricoverati sono 2.579 + 50 nelle 24 ore, le terapie intensive sono 323 -1, i decessi sono 3.501 +72, 6706 sono i dimessi +120 usciti ieri».

Il governatore ha commentato i dati così: «È innegabile che i dati ci dicono che la diffusione del contagio c’è perché non c’è attenzione distanziamento sociale e assembramenti».

«Abbiamo ieri la notizia del black friday che dura 15 giorni – ha proseguito Zaia – con mega assembramenti per comprare tv o ipad o altri strumenti elettronici, non possiamo fare gestione della comunità con restrizioni e ordinanze c’è un punto oltre al quale non possiamo andare. Ci giungono notizie di assembramenti, e pian piano si continua a crescere, ogni tanto abbiamo una timida discesa ma in sostanza abbiamo quasi 3mila persone in ospedale».

«La pressione sugli ospedali è forte – ha aggiunto Zaia – il mio invito ai cittadini è a rivolgersi al proprio medico di base senza andare in pronto soccorso se non è proprio necessario. Ringrazio i medici di base, che stanno tornando a essere un punto di riferimento per la sanità sul territorio».

