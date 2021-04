Covid-19, la mancanza di esercizio fisico associata al maggior rischio di morte

La mancanza di esercizio fisico è associata a un aumento del rischio, in caso di Covid-19, di avere una forma più grave e di morire a causa dell’infezione. Lo dice uno studio su quasi 50mila pazienti pubblicato oggi, mercoledì 14 aprile.

Nel dettaglio, secondo lo studio del British Journal of Sports Medicine, le persone fisicamente inattive per almeno due anni prima della pandemia hanno maggiori probabilità di essere ricoverate in ospedale, di richiedere cure intensive e di morire rispetto ai pazienti che hanno seguito costantemente le raccomandazioni sull’attività fisica.





Come fattore di rischio per le malattie gravi, secondo i ricercatori, l’inattività fisica è superata soltanto dall’età avanzata e da una storia di trapianti di organi. Infatti, rispetto ad altri fattori di rischio come fumo, obesità, ipertensione, malattie cardiovascolari o cancro, «l’inattività fisica è stata il fattore di rischio più importante in tutti i risultati». I fattori di rischio più associati alla Covid grave sono l’età avanzata, il sesso maschile e alcune patologie preesistenti, come il diabete, l’obesità e le malattie cardiovascolari.

Per studiare il potenziale impatto dell’inattività fisica sulla gravità dell’infezione, dell’ospedalizzazione, della rianimazione e della morte, i ricercatori hanno confrontato il destino di 48.440 adulti infetti da Covid-19 tra gennaio e ottobre 2020, negli Stati Uniti.

L’età media dei pazienti era di 47 anni, quasi due terzi erano donne (62%). In media, il loro indice di massa corporea (BMI) era 31, appena sopra la soglia per l’obesità. Circa la metà non aveva precedenti malattie come diabete, malattie polmonari croniche (BPCO), malattie cardiovascolari o renali e cancro. Quasi il 20% aveva uno di questi fattori di rischio e quasi un terzo (32%) ne aveva due o più.

Tutti avevano segnalato il loro livello di attività fisica regolare almeno tre volte tra marzo 2018 e marzo 2020 durante le visite agli ambulatori. Tra questi, il 15% si è descritto come inattivo (da 0 a 10 minuti di attività fisica a settimana); il 7% si è assicurato di rispettare sistematicamente le linee guida sanitarie (almeno 150 minuti a settimana). Il resto riportava «alcune attività» (11-149 minuti a settimana).

Quindi, circa il 9% del totale è stato ricoverato in ospedale e il 2% è deceduto. Dopo aver preso in considerazione le differenze dovute all’età, all’etnia e alle comorbilità, le persone sedentarie con il Covid-19 avevano più del doppio delle probabilità di essere ricoverate in ospedale rispetto alle più attive. Avevano anche il 73% di probabilità in più di aver bisogno di rianimazione e 2,5 volte più probabilità di morire per l’infezione.

Lo studio, però, non fornisce prove di un collegamento diretto tra la mancanza di esercizio e i risultati ottenuti.

