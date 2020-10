Covid-19 in Veneto, altra impennata dei nuovi casi e altre vittime

Prosegue l’impennata di nuovi casi di coronavirus in Veneto. Il bollettino della Regione, infatti, ne ha contati nelle ultime 24 ore ben 491.

Sfiora, quindi, i 30 mila il totale degli infetti dall’inizio dell’emergenza ad oggi (29.909). A pesare nei dati di oggi è soprattutto un cluster che interessa lo stabilimento Fincantieri di Venezia e un centro diurno per disabili vicentino. Tre i decessi registrati nelle ultime 24 ore, portando così il totale a 2.206. I soggetti attualmente positivi sono 5.083 (+329), quelli in isolamento domiciliare 10.934.

Tuttavia, il presidente del Veneto, Luca Zaia, è tranquillo: «Oggi come oggi ci troviamo a fronteggiare un virus diverso da quello di febbraio-marzo, che non sta determinando un’emergenza sanitaria. Ciò nonostante continuiamo a intensificare gli sforzi di lotta e prevenzione».

Il governatore ha aggiunto: «Abbiamo deciso che a giorni partirà, progressivamente in tutte le oltre 300 case di riposo del Veneto, l’effettuazione del tampone rapido gratuitamente a tutti i visitatori degli anziani ospiti.

E ancora: «Il tampone rapido sarà erogato da personale specializzato, interno o esterno alle strutture e darà l’esito in pochi minuti. In caso di negatività le famiglie e gli amici entreranno subito in assoluta sicurezza, garantendo così protezione massima agli ospiti».

LEGGI ANCHE: Covid-19, Conte ai francesi: “Nessun miracolo, solo sacrifici”