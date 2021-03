Covid-19 in Italia, raggiunta la soglia critica nei ricoveri

I dati del monitoraggio settimanale dell'andamento del Covid-19 in Italia da parte della Cabina di regia dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) - Ministero della Salute.

«Si osserva un peggioramento nel numero di Regioni/Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (13 Regioni/Pa contro 11 della settimana precedente)».

È uno dei dati emersi dal monitoraggio settimanale dell’andamento di Covid-19 in Italia, da parte della Cabina di regia dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) – Ministero della Salute.

E ancora: «Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è arrivato alla soglia critica (40%), con un forte aumento nel numero di persone ricoverate: da 22.393 (9 marzo 2021) a 26.098 (16 marzo)».

Inoltre, è stata osservato un ulteriore aumento dell’incidenza a livello nazionale, che supera la soglia di 250 casi settimanali per 100.000, che impone il massimo livello di mitigazione possibile. Nel periodo 12-18 marzo 2021 è risultata di 264 per 100.000 abitanti. La scorsa settimana il valore era di 225,64 per 100.000.

Comunque, nel periodo 24 febbraio-09 marzo 2021, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02 – 1,26), sempre sopra uno in tutto il range.

