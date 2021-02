Covid-19 in Italia: 14.218 nuovi casi e 377 vittime nelle ultime 24 ore (I DATI)

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 14.218 nuovi casi di coronavirus, in aumento rispetto ai 13.659 registrati ieri. Il totale è, quindi: 2.611.659. Le vittime sono state 377, in calo rispetto alle 422 di ieri: il totale è salito a 90.618.

È quanto emerso dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus.

Sono 270.507 i tamponi processati (ieri erano stati 270.142), con un tasso di positività del 5,2% (ieri era stato del 5%). Gli attualmente positivi sono 429.118, di questi 407.401 si trovano in isolamento domiciliare, 21.717 sono ricoverati con sintomi (-177 rispetto a ieri), 2.142 sono in terapia intensiva (-9 in più rispetto a ieri).

In Lombardia sono stati rilevati 2.504 casi, in Campania 1.665, in Emilia Romagna 1.364.