Covid-19 in Germania, record di decessi nel primo giorno di lockdown

In Germania, nel primo giorno del nuovo lockdown, è stato registrato il record di decessi dall’inizio della pandemia di Covid-19 nelle ultime 24 ore: 952.

A riportarlo è il Robert Koch Institut che si occupa di monitorare l’andamento del contagio. I nuovi contagi sono stati 27.728 (ma il bilancio non cita alcun dato relativo al Land della Sassonia).

Come accennato, da oggi in Germania c’è il lockdown con l’obiettivo di tenere sotto controllo i casi di coronavirus in forte ascesa. I timori che la pandemia stia andando fuori controllo in Germania, la più grande economia europea, hanno spinto la cancelliera Angela Merkel e i 16 governatori degli Stati ad annunciare una dura chiusura fino al 10 gennaio.

Negozi e scuole, così, rimarranno chiusi da questa mattina, una misura di inasprimento delle restrizioni prenatalizia dopo quelle imposte a novembre a bar e ristoranti.

