Covid-19, in Austria torna il lockdown totale

Sebastian Kurz, cancelliere austriaco, ha annunciato che da martedì 17 novembre il Paese entrerà in un secondo lockdown totale e durerà fino ai primi di dicembre.

Scuole, negozi non essenziali e uffici rimarranno chiusi ed entrerà in vigore il coprifuoco.

«Un secondo lockdown è l’unico strumento che funziona» per abbassare la curva dei contagi ed evitare un collasso del sistema sanitario, ha detto Kurz aggiungendo che la misura è «l’unico modo che abbiamo per salvare il Natale», dando così peranza sulla possibilità che le misure possano essere allentate alla fine di dicembre.

Le scuole in Austria passeranno alla didattica a distanza. Il cancelliere ha assicurato che gli istituti scolastici e il commercio saranno i primi a riaprire dopo il lockdown. Le misure erano trapelate ieri sui media austriaci. Nel Paese era già in vigore un lockdown parziale che non è però riuscito a frenare la diffusione del Covid-19.

LEGGI ANCHE: Rezza (ISS): “Mascherina protegge se la portano tutti”