Massimo Clementi, ordinario di Microbiologia e Virologia dell’IRCCS ospedale San Raffaele di Milano, ha commentato ad Adknronos Salute l’alto numero delle vittime nelle ultime 24 ore in Italia: 993.

«Il dato di oggi sui decessi non è assolutamente bello – ha detto l’esperto – ma emerge quello che veniva fotografato un mese fa, ovvero l’incremento molto rapido delle terapie intensive. Quasi 1000 decessi in un giorno spaventano ma sono sicuro che tra un settimana inizieranno a scendere, come stanno diminuendo di intesità altri parametri».

«Siamo attaccati al dato giornaliero – ha aggiunto – che è quello che ci condiziona l’umore delle ore successive, ma non è quello che dovrebbe prendere in considerazione chi fa scelte politiche. Da quello che leggo sul prossimo Dpcm, non trovo che ci siamo limitazioni eccessive da parte del Governo. È importante lavorare ora affinché a gennaio si possa partire a vaccinare le persone senza dover fronteggiare una terza ondata Sars-Cov-2».

