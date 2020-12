Covid-19: Clinton, Bush e Obama si faranno vaccinare in diretta

Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, ex presidenti degli Stati Uniti d'America, si sono offerti volontari per essere vaccinati contro il Covid-19.

Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, ex presidenti degli Stati Uniti d’America, si sono offerti volontari per essere vaccinati contro il Covid-19 e hanno comunicato che si faranno somministrare in diretta televisiva la dose del farmaco.

Freddy Ford, capo dello staff di Bush, ha dichiarato alla CNN, che il 43esimo presidente ha parlato con il virologo Anthony Fauci e con la coordinatrice della Casa Bianca contro il coronavirus Deborah Birx, per capire come poter aiutare a promuovere il vaccino.

L’addetta stampa di Clinton ha dichiarato, empre alla CNN, che anche l’ex presidente democratico intende essere vaccinato in pubblico per promuovere la cura.

Infine, Obama, in un’intervista, ha dichiarato che se Fauci dirà che il vaccino è sicuro lui gli crederà: «Potrei farmi vaccinare in tv o potrei farmi riprendere quando vengo vaccinato in modo che la gente creda alla scienza».

Certo è che se lo facessero tutti e tre insieme, sarebbe un’ottima mossa per la campagna di sensibilizzazione a favore del vaccino anti Covid-19.

