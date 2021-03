Covid-19 e aspirina, scoperto effetto del famoso farmaco

Molte persone ricoverate con COVID-19 hanno una coagulazione del sangue eccessiva, che può essere fatale.

hanno una coagulazione del sangue eccessiva, che può essere fatale. Uno studio pilota su pazienti ospedalizzati suggerisce che una bassa dose di anticoagulante aspirina potrebbe ridurre la necessità di ventilazione meccanica e ricovero in terapia intensiva, nonché il rischio di morte.

Sarà necessario uno studio clinico più ampio per confermare i risultati.

All’inizio della pandemia, evidenze hanno dimostrato che le persone con COVID-19 in terapia intensiva ha avuto complicazioni potenzialmente fatali a causa di un’eccessiva coagulazione del sangue. L’aspirina sembra ridurre il rischio di morte.





Covid-19 e l’uso dell’aspirina

“Quando abbiamo appreso della connessione tra coaguli di sangue e COVID-19, sapevamo che l’aspirina – utilizzata per prevenire ictus e infarto – poteva essere importante per i pazienti COVID-19”, afferma Jonathan Chow, MD, assistente professore di anestesiologia e critica cura la medicina presso la George Washington University School of Medicine and Health Sciences di Washington, DC.

“Assottigliando” il sangue, l’aspirina aiuta a prevenire la formazione di coaguli, o trombi, che possono bloccare i vasi sanguigni che riforniscono il cuore, il cervello, i polmoni e altri organi vitali.

Una limitazione ampiamente riconosciuta dell’aspirina come trattamento preventivo è che porta a un piccolo aumento del rischio di sanguinamento.

Dato il basso costo dell’aspirina e l’evidenza della sua sicurezza ed efficacia complessiva nelle malattie cardiovascolari, tuttavia, il dottor Chow ei suoi colleghi hanno deciso di condurre uno studio pilota su pazienti ospedalizzati con COVID-19.

La loro analisi suggerisce che una bassa dose di aspirina poco prima o dopo il ricovero ospedaliero è associata a un rischio significativamente ridotto di ventilazione meccanica, ricovero in terapia intensiva e mortalità ospedaliera.

Allo stesso tempo, i ricercatori non hanno trovato prove che l’aspirina aumentasse il rischio di sanguinamento.

“L’aspirina è a basso costo, facilmente accessibile e milioni di persone la stanno già utilizzando per curare le loro condizioni di salute”, afferma il dott. Chow. “Trovare questa associazione è una grande vittoria per coloro che cercano di ridurre il rischio di alcuni degli effetti più devastanti di COVID-19”.

Oltre a prevenire la coagulazione, l’aspirina riduce i livelli di una molecola di segnalazione immunitaria o citochina chiamata interleuchina-6 (IL-6) nel sangue. La molecola è associata alla reazione immunitaria eccessiva, o “tempesta di citochine”, che può colpire le persone con COVID-19 in terapia intensiva.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Anesthesia & Analgesia.