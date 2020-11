Covid-19, Crisanti: “Lockdown inutile se riapriamo tutto a Natale”

«Queste misure hanno solo l’obiettivo di attenuare l’onda d’urto ma si arriverà al lockdown». Così il virologo Andrea Crisanti all’AGI. «Una chiusura totale permetterebbe di abbassare di molto i casi, ma è inutile farla se poi riapriamo a Natale sotto la spinta di tutti. Sarebbe la strada maestra per una terza ondata».

Crisanti ha anche detto: «Con il sistema di tracciamento che è saltato del tutto, oggi si può fare poco. Si può, però, investire per evitare una terza ondata l’anno prossimo».

Quanto al contributo dei medici di base nell’esecuzione dei tamponi, Crisanti ha sostenuto che «i medici di famiglia non sono in grado di condurre un tracciamento. Effettuano test rapidi, quelli antigenici, quindi a bassa sensibilità, e inseriscono i dati in un sistema. Non è un grande apporto al tracciamento, che già non funziona a livello ottimale».

LEGGI ANCHE: Covid-19, Ricciardi: “Riabbracciamo lo spirito nazionale altrimenti sarà tragedia”