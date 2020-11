Covid-19, Crisanti: “Le misure stanno rallentando l’andamento della curva”

«Sicuramente le misure hanno avuto l’effetto di rallentare l’andamento della curva» di casi di Covid-19. Così Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’università di Padova, intervenuto ad Agorà, su Raitre.

E ancora: «La prossima settimana ci dirà se questa curva si è stabilizzata, se siamo in una situazione di plateau o se effettivamente scende, perché se non scende è evidente che bisogna fare qualche altra cosa».

«Penso che era anche obiettivo del Governo smorzare il picco e distribuire l’impatto su un periodo più lungo per cercare di non compromettere la componente economica che si vuole preservare per dicembre. È un obiettivo che in qualche modo stanno raggiungendo – ha spiegato l’esperto – Sicuramente i contagi non stanno aumentando al ritmo della settimana scorsa. Se volessimo fare le debite proporzioni e ieri avessero fatto i 210mila tamponi al giorno» consueti, avremmo altri diecimila casi e «saremmo sui 35-36mila, quindi una situazione stabile. Fra 37mila e 40mila casi siamo su una situazione stabile, sono piccole variazioni».

