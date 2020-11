Il Covid-19 di oggi è mutato rispetto agli inizi? Come stanno le cose

Il Covid-19 si sta evolvendo per passare più facilmente tra persone e persone? Questa è la domanda che un team di scienziati si è chiesto. Il virus che causa il Covid-19 non è più lo stesso emerso per primo in Cina.

La mutazione del Covid-19

Rispetto al ceppo conosciuto, quello originale, le persone del nuovo ceppo – chiamato 614G – hanno cariche virali più elevate nel naso e nella gola, anche se non sembrano ammalarsi. Però risultano essere più contagiosi degli altri.

“Questo ha senso”, afferma Ralph Baric, PhD, professore di epidemiologia, microbiologia e immunologia presso l’Università del North Carolina a Chapel Hill.

Il nuovo ceppo ha modificato le sue proteine ​​spike, le regioni del suo guscio esterno che si agganciano alle nostre cellule e le infettano. Il cambiamento lo rende un predatore molto più efficiente. Passa rapidamente di cellula in cellula nel nostro corpo, copiandosi a un ritmo furioso.

“Quindi può passare da persona a persona a persona a persona, questo sarà il virus più competitivo in termini di mantenimento del virus”, afferma Baric, uno dei maggiori esperti mondiali di coronavirus. Il suo nuovo studio è pubblicato sulla rivista Science.

Il nuovo studio sostiene le ricerche precedenti di un team di scienziati guidati da Bette Korber, PhD, presso il Los Alamos National Laboratory nel New Mexico. Il team ha prima notato la rapida diffusione del nuovo ceppo e si è chiesto se il virus non si stesse evolvendo per passare più facilmente tra le persone.

In nuovi esperimenti, gli animali infettati con il nuovo ceppo 614G lo hanno trasmesso molto più rapidamente ad animali sani rispetto a quelli infettati con il ceppo originale

Baric e il suo team si sono anche chiesti se le modifiche alla struttura del virus avrebbero influenzato il modo in cui le future terapie, incluso un vaccino, potrebbero funzionare contro di esso, dal momento che tutti i trattamenti attualmente in fase di sviluppo sono stati progettati per contrastare il ceppo originale emerso Cina.

Hanno testato gli anticorpi estratti dal sangue di persone che erano sopravvissute alle infezioni da COVID-19 su entrambi i ceppi nuovi e vecchi e non hanno trovato differenze significative nel modo in cui quegli anticorpi hanno funzionato per neutralizzare il virus.

Questa è una buona notizia, perché significa che le persone che si riprendono da un’infezione con il ceppo originale potrebbero ancora avere una certa protezione contro il nuovo ceppo.

Le ricerche sono ancora tutte da verificare.