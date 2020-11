Covid-19, altro vaccino efficace nei test clinici: è il CronaVac

Dopo i vaccini contro il coronavirus di Pfizer e Moderna, ce n’è un terzo che starebbe dando buoni risultati. Si tratta di CronaVac, sviluppato dall’azienda cinese Sinovac Biontech, che ha innescato reazioni immunitarie rapide durante i test clinici, ma il livello di anticorpi prodotti è stato inferiore a quello delle persone immunizzatesi contraendo il virus.

Questo, come riportato dall’Agenzia Dire, è emerso agli esiti dei test clinici preliminari presentati dall’azienda. I test preliminari sono concepiti per valutare l’efficacia del farmaco, e secondo gli esperti citati dal quotidiano Stratis Times, il vaccino sperimentale pare in grado di fornire una protezione sufficiente.

CoronaVac e quattro altri vaccini sperimentali sviluppati in Cina sono sottoposti in questi giorni alle ultime fasi dei test clinici. I risultati dei test di fase 1 e 2 del vaccino CoronaVac sono stati sottoposti a peer reviev e pubblicati sul The Lancet Infectious Diseases.

