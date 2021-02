Cos’è il Bamlanivimab, il trattamento anti Covid-19 autorizzato in Francia?

Da quando il Covid-19 è comparso, diversi trattamenti sono stati proposti durante il tempo. Alcuni, come l’idrossiclorochina sono diventati controversi, o persino scoraggiati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, come il remdesivir.

Ora, in Francia, Olivier Véran, ministro della solidarietà e della salute ha annunciato, come riportato su MaxiSciences.com, che «l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali ha concesso quella che viene chiamata un’autorizzazione temporanea per l’uso degli anticorpi monoclonali». Ed è stato autorizzato, quindi, l’uso del Bamlanivimab.





Si tratta di un trattamento con gli anticorpi monoclonali sintetici che, in sintesi, aiutano a impedire al coronavirus di entrare nelle cellule. Nel caso specifico del Covid-19, l’anticorpo monoclonale prodotto in laboratorio si attacca alla punta della proteina Spike, bloccando drasticamente la penetrazione del virus.

Bamlanivimab ha diversi equivalenti come il Celltrion o il Regeneron, che sarebbero stati usati per trattare Donald Trump quando è risultato positivo al Covid-19. Ma la Francia, attraverso l’ANSM, ha scelto il laboratorio americano Eli Lilly, in particolare perché il Bamlanivimab è prodotto a Fegersheim, nel Basso Reno.

Questo trattamento non è consigliato a tutti e in tutte le situazioni. Ad esempio, non deve essere utilizzato in pazienti che hanno già sviluppato una forma grave della malattia. Al contrario, l’obiettivo è limitare i rischi della forma grave, in particolare nelle persone a rischio. Dovrebbe, quindi, essere utilizzato nei pazienti a rischio che attualmente soffrono solo di forme sintomatiche piuttosto lievi.

Quindi, è un trattamento che dovrebbe essere dato come priorità alle persone con fattori di comorbidità. In questo senso, Olivier Véran ha spiegato che «83 centri ospedalieri hanno già ricevuto migliaia di dosi di questo trattamento che può iniziare ad essere somministrato con cautela inizialmente in ambito ospedaliero per pazienti di età pari o superiore a 80 anni».

