Cos’è l’anoressia sessuale? Sintomi, cause, diagnosi e cura

Se hai poco desiderio di contatto sessuale, potresti avere l’anoressia sessuale. Anoressia significa “appetito interrotto”. In questo caso, il tuo appetito sessuale viene interrotto.

Anoressia sessuale, cos’è?

Le persone con anoressia sessuale evitano, o temono l’intimità sessuale. A volte, la condizione è anche chiamata desiderio sessuale inibito, evitamento sessuale o avversione sessuale. Può comportare problemi fisici, come l’impotenza negli uomini. Spesso non ha una causa fisica. Sia gli uomini che le donne possono sperimentare l’anoressia sessuale.

Sintomi

Il sintomo principale dell’anoressia sessuale è la mancanza di desiderio o interesse sessuale. Potresti anche sentirti spaventato o arrabbiato quando viene fuori l’argomento del sesso.

Cause

Problemi fisici ed emotivi possono portare all’anoressia sessuale.

Le cause fisiche possono includere:

squilibri ormonali

parto recente

allattamento al seno

uso di farmaci

esaurimento

Le cause emotive comuni includono:

abuso sessuale

stupro

un atteggiamento negativo verso il sesso

educazione religiosa rigorosa riguardo al sesso

lotte di potere con un partner o una persona cara

problemi di comunicazione

Diagnosi

L’anoressia sessuale può essere difficile da diagnosticare. Non è disponibile un singolo test per identificare la condizione. Se sospetti di averlo, parla con il medico o il consulente. Un consulente, uno psichiatra o un terapista sessuale può aiutarti a diagnosticare i tuoi sintomi. Il tuo team sanitario potrebbe ordinare test per verificare le condizioni di salute sottostanti. Ad esempio, gli esami del sangue possono mostrare squilibri ormonali. Questi squilibri possono interferire con la tua libido.

Trattamento medico

La terapia ormonale è una forma efficace di trattamento per alcune persone con anoressia sessuale. Gli adulti che soffrono di desiderio sessuale inibito a causa di bassi livelli di testosterone o estrogeni possono beneficiare di cure mediche. Questo può essere particolarmente utile per gli uomini con mancanza di interesse sessuale legato alla disfunzione erettile. Anche le donne in menopausa con scarso desiderio possono trarre beneficio dalla terapia ormonale sostitutiva per aumentare la libido.

Terapia

È necessario anche un trattamento per il lato emotivo dell’anoressia sessuale. Una comunicazione efficace e capacità di risoluzione dei conflitti possono aiutare le coppie ad affrontare i problemi sessuali. La consulenza di coppia, la formazione relazionale o le sessioni con un terapista sessuale possono essere d’aiuto. Se sei stato educato a pensare che il sesso sia sbagliato o hai subito un trauma sessuale, affronta i tuoi problemi con un terapista professionista.