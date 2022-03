Cosa succede al tuo corpo se non fai la doccia da due giorni

Sono trascorsi due giorni dall’ultima volta che hai fatto una doccia?

Dopo aver letto questo post, ne siamo sicuri, correrai in bagno!

Sì, perché stiamo per spiegarti cosa accade al tuo corpo a 48 ore di distanza dalla doccia. Sei pronto?

SULLA TUA PELLE CI SONO BATTERI E GERMI NOCIVI

Più decidi di stare lontano dalla doccia, più germi e batteri si diffonderanno attraverso la tua pelle.

Attenzione, perché possono causare anche gravi problemi alla tua salute!

VARIE INFEZIONI

Come appena scritto, i germi causano problemi: gravi infezioni cutanee che lasciano bruttissime cicatrici sulla pelle, in primis sul viso.

DERMATITE NEGLECTA

Prova a immaginare: dopo una lunga corsa, sei tornato a casa sudato e hai deciso di NON fare la doccia. Ebbene, a causa della sporcizia e dell’accumulo di dolore, potresti rischiare di contrarre la dermatite neglecta. Si tratta di una malattia caratterizzata da spesse macchie scure che si verificano quando la pelle non viene bagnata per lungo tempo. Le macchie sono costituite da più elementi, come sudore e batteri, che formano una crosta di sporco compatta, su una zona della pelle.

PESSIMO ODORE

Uomo o donna che tu sia, l’ascella può fare molta puzza. E bastano solo due giorni per disgustare chi ti sta accanto, magari in autobus…

REAZIONI CUTANEE

Anche la pelle, naturalmente, può reagire male alla sporcizia con eruzioni cutanee e brufoli.

Naturalmente, tutto quello appena scritto non significa che devi fare la doccia tre volte al giorno. Sarebbe esagerato.

L’importante è sapere ‘ascoltare la tua pelle’ e, magari, consultare un dermatologo così da stabilire ciò di cui hai bisogno.

