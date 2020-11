Cosa mangiare per aumentare la massa muscolare?

Per aumentare la massa muscolare bisogna aumentare l'apporto calorico ma non con un cibo qualsiasi.

Per aumentare la massa muscolare bisogna aumentare l’apporto calorico ma non con un cibo qualsiasi. I muscoli, infatti, si rinnovano regolarmente e il corpo ha bisogno di proteine ​​soprattutto per costruire il muscolo.Ci sono due tipi di proteine: animali e vegetali.

Le proteine ​​animali dietetiche si trovano nella carne, nel pesce, nelle uova, nei latticini; le proteine ​​vegetali alimentari si trovano nei legumi (fagioli, lenticchie, piselli, ecc.), cereali, soia, verdure, ecc. Le fonti vegetali hanno anche il vantaggio di fornire contemporaneamente vitamine e minerali.

Queste proteine ​​possono essere trovate naturalmente nell’alimentazione o negli integratori alimentari ad alto contenuto proteico. Assunti dopo l’esercizio, permettono di incrementare la massa muscolare.

L’assunzione normale per un adulto è di 0,8 grammi di proteine ​​per chilogrammo di massa corporea al giorno. Per aumentare la massa muscolare, un atleta non dovrebbe superare, in un breve periodo, 2,5 grammmi di proteine ​​per chilo al giorno.

Un consumo eccessivo di proteine ​​per un lungo periodo di tempo può avere, infatti, conseguenze sulla salute perché una dieta ricca di proteine ​​mette a dura prova i reni.