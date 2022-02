Cosa mangia Amadeus durante il Festival di Sanremo 2022?

Per affrontare le serate intense del Festival di Sanremo 2022, Amadeus deve seguire una dieta bilanciata e nutriente. Scopriamola insieme.

Amadeus e la dieta alimentare

Amadeus è uno dei volti più conosciuti e amati della televisione italiana. Il presentatore Rai e direttore artistico del Festival della canzone italiana di Sanremo per la terza volta consecutiva, appare sempre sorridente e in ottima forma, nonostante abbia quasi 60 anni.

Una delle motivazioni che spiegano la sua carica ed energia sul palco è sicuramente legata al regime alimentare che il conduttore mantiene durante le serate dell’evento, ma anche nella sua vita di tutti i giorni. In seguito, vi sveleremo quali sono i cibi che Amadeus predilige.

Regime alimentare nutriente

Le varie serate, le interviste, le dirette, ma anche la preparazione del Festival rendono le giornate parecchio intense e frenetiche. Di conseguenza, Amadeus deve seguire una dieta ricca di nutrienti, per poter reggere il palco con l’energia che lo caratterizza.

Il conduttore infatti consuma carboidrati quotidianamente, tra i quali predilige la pasta con la salsa di pomodoro e, ancora, il riso accompagnato con del pollo al curry.

Il direttore artistico di Sanremo ha dichiarato, inoltre, di non salare la pasta, di evitare i condimenti ritenuti troppo pesanti e di mangiare sano ogni giorno mantenendo porzioni adeguate e mai esagerate.

Un altro accorgimento alimentare del cinquantanovenne riguarda la totale assenza nella sua dieta di carni rosse che non consuma da oltre 15 anni.

Il suo regime alimentare sano gli permette così di non ricorrere all’utilizzo di qualsivoglia farmaco.

