Cosa fare se il viagra non funziona? Gli altri rimedi

A dispetto di quello che si può pensare, il viagra non funziona su tutti gli uomini, alcuni hanno bisogno di altri rimedi.

Il viagra: come aumentare l’efficacia

La disfunzione erettile è una condizione in cui si nota una ridotta o assente erezione per alcuni mesi. Ma è una diagnosi che deve essere posta da un medico competente.

Molti uomini che soffrono di disfunzione erettile fanno ricorso alla pillola blu che ha effetto solo se il soggetto è sessualmente stimolato, l’eccitazione di base è essenziale per raggiungere l’erezione.

Nonostante il viagra sia efficace nell’82% dei casi, può non esserlo per gli uomini con il diabete o con un danno ai nervi o altre patologie come ipertensione, malattie cardiache, obesità, ipercolesterolemia.

Prima di passare ad un’altra tipologia di farmaco prova ad aumentare la sua efficacia:

1. Sapevi che i cibi grassi possono rendere il viagra meno efficace? Prova ad assumerlo a stomaco vuoto.

2. Ci sono dei farmaci che possono accentuare la disfunzione erettile (come gli ansiolitici) e se il medico è d’accordo potresti interrompere la loro assunzione.

3. Non smettere di provare il viagra, i medici raccomandano di usarlo fino a 8 volte prima di cambiare pillola.

4. Forse il problema è la dose? Chiedi al tuo medico se è possibile aumentarla fino a 100 mg.

Se dopo aver seguito tutte queste indicazioni il viagra continua a non avere effetto su di te allora devi parlare con il tuo medico curante che potrebbe darti la possibilità di utilizzare il Cialis o il Levitra o lo Spedra (farmaci inibitori delle 5PDE).

Cialis, Levitra, Spedra: gli altri rimedi

Anche questi ultimi farmaci elencati inducono un’erezione solamente in presenza di desiderio sessuale e con un’adeguata stimolazione.

Vanno assunti prima dell’attività sessuale ma tra loro sono differenti per durata e velocità dell’effetto [Fonte: Centro di Urologia Avanzata]:

Velocità dell’effetto

Levitra: in circa 30 minuti

Cialis: in circa 16 minuti

Spedra: in 15 minuti

Durata dell’effetto

Levitra: circa 5 ore

Cialis: fino a 36 ore, in alcuni casi

Spedra: fino a 6 ore

Il Cialis (2,5 e 5 mg), può essere assunto quotidianamente, indipendentemente dai rapporti sessuali.

Cialis è quindi utile per gli uomini che di solito non pianificano la loro attività sessuale o che hanno rapporti frequenti. Inoltre, è stato dimostrato che l’assunzione quotidiana di basse dosi di Cialis ha effetti benefici nei pazienti affetti da iperplasia prostatica benigna (IPB), ossia prostata ingrossata che causa problemi urinari.

Modalità d’assunzione

Levitra: a stomaco vuoto. L’assunzione di cibo, soprattutto pasti grassi, influenza e ritarda la loro azione

Levitra e Cialis (versione orosolubile): l’assunzione non è influenzata dal cibo

L’alcool non influenza l’azione di questi farmaci ma aumenta il rischio di ipotensione: meglio evitarne il consumo.