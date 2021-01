Cortisone: quali sono gli effetti collaterali e le avvertenze?

I cortisonici sono farmaci antinfiammatori e immunosoppressori

Il cortisone viene utilizzato per svariate problematiche ma – a lungo termine – può dare degli importanti effetti collaterali, vediamoli insieme.

Il cortisone, come si usa e quali sono gli effetti collaterali

Il cortisone è un medicinale molto utilizzato per differenti patologie come l’asma, le gravi allergie, condizioni infiammatorie croniche ed altre e sicuramente ne avrete conservato una confezione nel vostro armadietto dei farmaci per le emergenze.

In generale, i cortisonici sono farmaci antinfiammatori e immunosoppressori, per quanto possa essere noto il loro utilizzo in forma farmaceutica, il cortisone è un ormone prodotto naturalmente dal nostro corpo e rilasciato nel sangue dalle ghiandole surrenali durante momenti di stress.

Le indicazioni terapeutiche sono piuttosto vaste tra i quali rientrano:

artriti.

Dolori ed infiammazioni articolari.

Dermatiti.

Reazioni allergiche.

Asma.

Rinite.

Lupus eritematoso sistemico.

Epatite cronica autoimmune.

Malattie infiammatorie intestinali.

L’utilizzo del cortisone riduce il sintomo della malattia ma non la causa, per questo motivo risulta essere un palliativo ed è possibile acquistarlo in farmacia dopo presentazione della ricetta medica: il cortisone si trova in formato di compresse contenenti cortisone acetato da 25 mg (Cortone) ma sono disponibili anche creme, pomate, colliri.

Quando non bisogna assumerlo?

L’uso del cortisone è controindicato in coloro che soffrono di:

tubercolosi.

Ulcera gastro-duodenale.

Psicosi.

Infezioni micotiche sistemiche.

Herpes oculare simplex.

Anastomosi intestinali recenti o che manifestino una ipersensibilità a questo farmaco.

Quali sono gli effetti collaterali noti?

Fra gli i possibili effetti collaterali del cortisone sono inclusi:

insonnia.

Capogiri o sensazione di avere la testa leggera.

Mal di testa.

Aumento dell’appetito.

Aumento della sudorazione.

Difficoltà digestive.

Nervosismo.

È consigliato contattare subito un medico in caso dei seguenti effetti collaterali:

rash;

orticaria;

prurito;

difficoltà respiratorie;

senso di oppressione al petto;

gonfiore di bocca, volto, labbra o lingua;

feci nere;

alterazioni del ciclo mestruale;

dolore al petto;

dolore o aumento della pressione nell’occhio;

febbre, brividi o mal di gola;

dolore a ossa o articolazioni;

problemi d’umore o mentali;

dolore o debolezza muscolare;

convulsioni;

nausea o vomito gravi o persistenti;

mal di stomaco o gonfiori;

gonfiore di piedi o gambe;

aumento o perdita di peso;

problemi alla vista;

vomito che sembra caffè.

Alcune avvertenze

Durante il trattamento, potrebbero verificarsi delle alterazioni psichiche che si riconoscono per i sintomi quali:

euforia.

Insonnia.

Variazioni dell’umore.

Alterazioni della personalità.

Depressione grave.

Manifestazioni psicotiche vere e proprie.

Se presenti una di queste alterazioni psichiche anche in questo caso devi contattare il medico che ti dirà come comportarti.