Un disturbo del sonno ricorrente, molto diffuso è quello dell’insonnia che non ti permette di mantenere il ritmo sonno-veglia regolare. Le tue ore di riposo sono ridotte o nulle e durante il giorno senti la fatica nel restare sveglio e attivo. Questa può procurarti dei problemi per la salute, motivo per cui è necessario comprendere come sconfiggerla.

L’insonnia: il malessere che toglie energia

Solamente chi si trova a contrastare l’insonnia – con insuccesso – può spiegarne le ripercussioni negative sulla vita lavorativa, familiare, personale e soprattutto alla salute: difatti studi dimostrano che dormire poco o nulla, non avere un sonno ristoratore, può condurre allo sviluppo di diverse malattie organiche.

Come si manifesta?

Difficoltà nell’addormentarsi

Difficoltà a mantenere il sonno (frequenti risvegli notturni)

Risvegli anticipati la mattina

Non di rado l’insonnia può essere anche un sintomo della presenza di un malessere più profondo sia psichico che fisico: è importante riferirsi ad un medico per comprenderne le origini.

Si è riscontrato che tra le malattie più frequenti che possono causare l’insonnia ci sono patologie neurologiche, malattie della tiroide, le sindromi ansioso-depressive, il diabete, i disturbi prostatici, le sindromi dolorose, le patologie respiratorie di diversa natura, allergie, l’ampia gamma dei disturbi dell’umore.

Hai provato diversi rimedi tra cui la melatonina (utile al ripristino del ritmo sonno-veglia) ma non funziona o poco rispetto al fabbisogno giornaliero di un sonno ristoratore.

I disturbi del sonno rappresentano la minaccia per la salute che colpisce il 45% della popolazione.

Se stai cercando dei rimedi fai-da-te puoi continuare nella lettura, potranno esserti utili.

È la World Sleep Society a stabilire un’insieme di consigli per ritornare ad avere una buona qualità del sonno:

Datti un orario in cui andare a dormire, senza modificarlo, deve essere regolare. Magari imposta una sveglia per ricordarlo o anticipa le attività che conduci fino a tarda sera.

Durante il giorno hai sonno? Se hai bisogno di un pisolino fai in modo che non superi i 45 minuti.

Ti concedi dell’alcol a cena? Evita l’assunzione eccessiva 4 ore prima di andare a letto e non fumare.

Non vuoi rinunciare al caffè? Ne sei dipendente? Evitalo 6 ore prima di andare a letto (e non solo il caffè ma tutte le bevande che contengono caffeina).

Prima di addormentarti è raccomandato di evitare i cibi pesanti: uno spuntino leggero è previsto.

Sei amante dell’esercizio fisico? Puoi continuare a farlo purché non sia prima di dormire.

Se non trovi ristoro nel tuo letto, non è comodo, cambialo.

Mantieni la stanza ben ventilata.

Se hai la finestra accanto al letto che emana luce, metti una tendina scura, ad ogni modo devi togliere ogni fonte di luce che potrebbe renderti il sonno difficile ed impedire ai rumori di soprassederti.

Evita di utilizzare il letto per altre attività che non siano quelle del dormire (come lavorare o guardare la tv, etc.).