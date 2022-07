Come togliere il cattivo odore dalle scarpe

Soprattutto durante la stagione estiva, non è raro che i nostri piedi sudino molto e ciò può lasciare un cattivo odore nelle scarpe che utilizziamo. Come è possibile liberarsi della puzza?

Cattivo odore dalle scarpe: perché?

L’utilizzo eccessivo della stessa calzatura, il sudore, la perdita di pelle, lo sporco, i batteri, i funghi e la mancanza di aerazione possono contribuire ad alimentare il cattivo odore proveniente dalle nostre scarpe.

Soprattutto durante la stagione estiva o durante l’attività fisica, i piedi possono risentire delle condizioni che si vengono a creare all’interno delle calzature. Questo porta all”eccessiva sudorazione dei piedi che può comportare la produzione di cattivi odori.

Esistono dei metodi semplici per togliere la puzza dalle scarpe che preferiamo? Trovate la risposta nel prossimo paragrafo.

Metodi semplici per eliminare i cattivi odori dalle calzature

Uno dei modi migliori per rimuovere gli odori dalle scarpe è rivitalizzarle con un odore molto più gradevole. Lascia una buccia di limone o di lime fresca nelle scarpe durante la notte o spruzza qualche goccia di olio essenziale come la lavanda nella suola delle scarpe e lascia che le calzature si asciughino. Entrambi i rimedi aiuteranno ad eliminare gli odori.

Se le tue scarpe sono lavabili, lavale. Puoi procurarti un detergente per pelle e tessuto per pulire le scarpe che non sono lavabili o, se sono lavabili in lavatrice, gettale in lavatrice o immergile e lavalee a mano con un bel po’ di detersivo. Metti le scarpe al sole o vicino ad una fonte di calore e lasciale asciugare. Ciò contribuirà a prevenire la crescita batterica che causa il cattivo odore. Assicurati che siano completamente asciutti prima di riprendere le scarpe e indossarle di nuovo.

Un altro rimedio consiste nel riporre le scarpe all’interno di un sacchetto di plastica ermetico e lasciarle all’interno del congelatore per tutta la notte. Tiratele fuori dal congelatore il giorno successivo e fatele asciugare naturalmente. La temperatura estremamente fredda ucciderà i batteri e eliminerà il cattivo odore che proveniva dalle calzature.

