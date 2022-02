Come sono fatti i nugget? Storia e ingredienti

I nugget di pollo sono mmancabili nei menù dei fast food in tutto il mondo. Scopriamo insieme come sono fatti!

Li avrete sicuramente mangiati almeno una volta nella vita. Sono una delle pietanze immancabili nei menù di tutti i fast food: oggi scopriremo insieme come sono fatti i nugget di pollo!

La storia delle crocchette di pollo

Le famose crocchette di pollo fritto (o chicken nuggets) sono uno dei piatti più richiesti in tutto il mondo. È possibile trovarle all’interno dei menù delle più importanti catene di fast food: da McDonalds a Burger King, senza dimenticare KFC che ne fa il suo cavallo di battaglia.

La loro creazione si deve a Robert C. Baker, un insegnante statunitense di scienze alimentari che negli anni ’60 ideò la ricetta per rendere più appetibile il pollo. A quei tempi, infatti, il pollame attraversò un forte calo delle vendite negli USA. Però, proprio grazie all’intuizione di Baker e alla successiva commercializzazione da parte di McDonalds, i chicken nuggets rinvigorirono e incrementarono il mercato di pollame.

Si è detto tanto riguardo la ricetta “segreta” delle crocchette di pollo, anche se in realtà non è poi così complessa. In seguito vi diremo quali sono gli ingredienti più utilizzati per preparare questo piatto.

Gli ingredienti

La panatura dorata e croccante è uno degli elementi che rende i chicken nuggets estremamente appetitosi. La preparazione non è difficile, solo che prevede una serie di passaggi da eseguire secondo un ordine preciso. Gli ingredienti sono numerosi, ma il filetto di pollo rimane il protagonista principale delle crocchette fritte.

Per preparare le pepite secondo la ricetta di McDonalds occorrono:

– petto di pollo (45%)

– acqua

– farina di frumento o mais

– Olio di Colza

– amido (di riso, di piselli, di manioca e di patate)

– amido modificato

– glutine di grano

– sale

– condimento per il pangrattato

– lievito in polvere

– spezie

– zucchero, destrosio

– olio di semi di girasole

– estratto di sedano.

