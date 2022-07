Come rimuovere il cerume in eccesso con metodi naturali

La presenza del cerume nei condotti uditivi è normale. Ma come fare quando è eccessiva? Ecco dei rimedi naturali contro il cerume in eccesso.

Perché si forma il cerume?

Il cerume viene prodotto nei condotti uditivi e la sua presenza è generalmente normale e salutare. A volte, tuttavia, l’accumulo di cerume può essere fastidioso, sgradevole e, in alcuni casi, influire temporaneamente sull’udito.

Sebbene siano disponibili per l’acquisto prodotti per il drenaggio del cerume, ci sono anche diversi articoli per la casa che puoi utilizzare per pulire i canali uditivi esterni dal cerume in eccesso.

Rimedi naturali per la rimozione del cerume

Puoi rimuovere il cerume a casa usando il bicarbonato di sodio in questo modo:

Sciogliere 1/2 cucchiaini di bicarbonato di sodio in acqua tiepida.

Se possiedi un flacone contagocce, versa la soluzione all’interno.

Inclina la testa di lato e fai cadere delicatamente da 5 a 10 gocce della soluzione nell’orecchio, una goccia alla volta.

Lasciare la soluzione nell’orecchio per massimo 1 ora, quindi sciacquare con acqua.

È possibile ricorrere a questo metodo per una volta al giorno fino a quando il cerume non si schiarisce. Ciò può avvenire entro un paio di giorni. Non utilizzare questo rimedio per più di 2 settimane.

Un altro metodo utile per ammorbidire i tappi di cerume prevede l’utilizzo di olio. Il cerume è una sostanza oleosa. Pertanto, alcuni oli possono far ammorbidire il cerume quando le due sostanze entrano in contatto. I sostenitori di questo rimedio suggeriscono di utilizzare i seguenti oli:

olio per bambini

olio di cocco

Glicerina

olio minerale

olio d’oliva.

Per utilizzare l’olio per la rimozione del cerume:

Se lo desideri, scalda leggermente l’olio scelto e versalo in un flacone contagocce. Non scaldare l’olio nel microonde. Testare sempre la temperatura prima di metterla nell’orecchio.

Inclina la testa di lato e metti alcune gocce di olio nell’orecchio.

Tieni la testa inclinata di lato per 5 minuti.

Ripetere una o due volte al giorno.

Infine, un rimedio semplice per eliminare l’eccesso di cerume consiste nell’utilizzare l’acqua. A volte, infatti, il cerume può essere rimosso dalla leggera pressione del risciacquo dell’acqua:

Acquista una siringa a bulbo di gomma morbida fatta per la pulizia dell’orecchio e riempila con acqua tiepida.

Inclina la testa di lato con un asciugamano spesso o una bacinella sotto l’orecchio.

Spremere delicatamente il bulbo in modo che l’acqua calda entri nell’orecchio.

Lascia che l’acqua scorra nell’asciugamano o nella bacinella.

Questo metodo può essere combinato con uno qualsiasi dei metodi consigliati sopra. Esegui la procedura da 5 a 15 minuti dopo aver utilizzato il bicarbonato di sodio o l’olio.

