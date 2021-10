Il fegato è un organo vitale ed essenziale per il nostro organismo e il suo corretto funzionamento. Molto del nostro benessere dipende proprio da lui ed è nostro dovere prendercene cura soprattutto tramite un’adeguata dieta alimentare. Come depurare il fegato con l’alimentazione?

Fegato e funzionalità vitale

Il rispetto verso noi stessi dovrebbe manifestarsi anche tramite il rispetto per il nostro corpo. Sostenere le nostre funzioni vitali e i nostri organi grazie ad un’adeguata alimentazione è un dono prezioso che possiamo offrirci con dovuto senso di responsabilità.

Il fegato è un organo vitale molto importante perché tramite la sua depurazione stimola e migliora molte funzionalità fisiologiche del nostro corpo (tra cui la digestione, le difese immunitarie, etc.).

Un organo che svolge le sue funzioni in maniera involontaria, noi non possiamo di certo controllare la sua attività ma ostacolarla, rallentarla o stimolarla si.

Ci sono dei periodi della nostra vita in cui possiamo sovraccaricare il nostro fegato tramite l’assunzione di alcol o il fumo di sigaretta oppure con le pesanti abbuffate durante i periodi festivi. Difatti è consigliato bere al massimo un bicchiere di vino durante i pasti, senza eccedere e bere tanta acqua durante il giorno, 2 litri al dì, evitare cibi fritti, raffinati e complessi, tipici dei giorni di festa.

Fegato e alimentazione, come depurarlo?

Per depurare il fegato è importante riprendere il consiglio sopracitato: bere molta acqua durante il giorno. Questo è il primo suggerimento da tenere bene a mente. Tuttavia, per un risveglio in salute, vi consigliamo di bere un bel bicchiere di acqua calda con del succo di limone: un rimedio naturale per depurare fegato e intestino velocemente.

Sapevi che il fegato è connesso ai sogni diurni e notturni e alle emozioni come rabbia e collera? Si parla di energie e per depurare il fegato da queste negatività che riflettono anche lo stato psichico oltre che fisico, puoi utilizzare i Fiori di Bach.

Inoltre, per la depurazione del fegato, puoi bere il succo di carota con l’aggiunta di un po’ di rosmarino, in questo modo andrai a stimolare questo prezioso organo.