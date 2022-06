Come allontanare gli insetti con una pianta che abbiamo tutti in casa

Con l’arrivo dell’estate, arrivano anche gli insetti. Se c’è una soluzione a tutto, ne abbiamo una anche per loro tramite una pianta molto facile da reperire e che molti di noi hanno già in casa. Quale? Scopritelo in questo articolo.

La pianta anti-insetti

L’estate è il periodo dell’anno in cui aumenta l’acquisto di zanzariere, candele, spray e braccialetti a base di citronella per allontanare le zanzare, insetticidi. Insomma, tutti i prodotti necessari per scacciare via dalle nostre case gli insetti che non ci fanno soprattutto dormire la notte e che invadono i nostri spazi (tipo la cucina).

Ma c’è una pianta che allontana gli insetti indesiderati, stiamo parlando dell’alloro.

I benefici dell’alloro

L’odore (per noi gradevole) di questa pianta non è sopportata da alcuni insetti quali mosche, farfalline e formiche quindi si presenta ideale per la nostra cucina.

Tuttavia, questa pianta apporta enormi benefici anche alla nostra salute psicofisica:

1. Rilassa: agevola il sonno e rilassa la mente. Se soffri d’insonnia puoi prepararti un’infuso di alloro.

2. Sostiene la vita. L’alloro aiuta la vista.

3. Allevia i dolori muscolari. L’alloro è indicato per i reumatismi e i dolori articolari. Anche in questo caso è indicato un buon infuso.

4. Profuma gli ambienti. Beh, l’odore dell’alloro lo conosciamo, perché non usarlo come “profumatore per ambienti”?

5. Ravviva i colori dei panni sbiaditi. Come? Mettete la biancheria in una bacinella con dell’acqua e mettete delle foglie di alloro.

Come preparare l’infuso

L’infuso potrà essere sì utilizzato come indicazione salutare da seguire per i consigli sopra citati ma anche per infondere l’odore dell’alloro nell’ambiente tramite il vapore e allontanare gli insetti. Ecco come prepararlo (è abbastanza semplice):

1. Riempire un pentolino con 3 tazze d’acqua

2. Mettere 2 o 3 foglie di alloro

3. Mettere il pentolino sul fuoco

4. Portare ad ebollizione

A questo punto spegnete il fuoco e lasciate che il vapore si espanda per l’ambiente.

