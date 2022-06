Cialis per la disfunzione erettile, quanto dura l’erezione?

Il Cialis è un farmaco utilizzato nel trattamento della disfunzione erettile. Rispetto agli altri in commercio ha dei vantaggi. Scopriamoli.

Cialis, il farmaco per la disfunzione erettile. Cosa sapere

Per avere un soddisfacente rapporto sessuale è essenziale mantenere una buona erezione del pene ma quando si soffre di disfunzione erettile si ha difficoltà a ad ottenerla o mantenerla. Tuttavia, il Cialis è uno dei farmaci consigliati per affrontare il problema.

Il Cialis agisce nei seguenti modi:

1. Migliorando l’afflusso di sangue.

2. Rilassando la muscolatura della prostata.

3. Rilassando la muscolatura della vescica.

Il principio attivo del Cialis è il Tadalafil che appartiene alla classe dei farmaci inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5.

Una volta assunto il farmaco si rilasseranno i vasi sanguigni nel corpo cavernoso del pene permettendo l’afflusso di sangue e la conseguente erezione.

Il Cialis è rilasciato su prescrizione medica e si può acquistare in 3 dosaggi:

1. 2,5 mg.

2. 5 mg.

3. 10 mg.

Le compresse possono essere assunte indipendentemente dal cibo. Se si dimentica di assumere una compressa, si può prendere non appena si ricorda ma non prendere mai una doppia compressa. Per qualsiasi dubbio rivolgersi al proprio medico.

Dose raccomandata

La dose raccomandata è di 10 mg e si deve assumere PRIMA del rapporto sessuale, almeno 30 minuti prima.

Non superare la somministrazione una volta al giorno.

Nei pazienti che prevedono un uso frequente di Cialis (ad esempio, almeno due volte a settimana) potrebbe essere consigliabile una somministrazione una volta al giorno con i dosaggi più bassi (ad es. 5 mg assunta una volta al giorno all’incirca nello stesso momento della giornata), in base alla scelta del paziente e al giudizio del medico. La dose può essere diminuita a 2,5 mg una volta al giorno in base alla tollerabilità individuale. L’adeguatezza di un uso continuato dello schema di somministrazione giornaliero deve essere rivalutata periodicamente.

Negli anziani, nei diabetici e nei pazienti con danno renale da lieve a moderato non è richiesto un aggiustamento del dosaggio.

Nei pazienti con grave danno renale, la massima dose raccomandata è di 10 mg al bisogno, anche se in genere la somministrazione non è raccomandata.

Nei pazienti con compromissione epatica, la dose raccomandata è di 10 mg da assumere prima di una prevista attività sessuale.

Nei pazienti con grave compromissione epatica, deve essere eseguita una attenta valutazione caso per caso del rapporto rischio-beneficio da parte del medico prescrittore.

Per le avvertenze, le precauzioni e gli effetti indesiderati leggere il foglietto illustrativo.

Quanto dura l’erezione?

L’effetto del Cialis da 5 mg dura dalle 4 alle 5 ore

Con il dosaggio da 10 o 20 mg, l’effetto del Cialis può durare anche fino a 36 ore.

