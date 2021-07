“Chi non si vaccina è un pericolo anche per gli altri”, ecco perché

Chi non si vaccina non è solo un rischio pr la propria salute ma anche per tutti gli altri se vengono infettati dal coronavirus. Ciò perché l’unica fonte di nuove varianti è il corpo di una persona contagiata.

Il dr. William Schaffner, professore presso la Divisione di malattie infettive del Vanderbilt University Medical Center, alla CNN ha detto: “Le persone non vaccinate sono potenziali fabbriche di varianti. Più persone non vaccinate ci sono, maggiori sono le opportunità per il virus di moltiplicarsi”.

Tutti i virus mutano e, sebbene il coronavirus non sia particolarmente soggetto a mutazioni, cambia e si evolve. La maggior parte dei cambiamenti non ha un impatto significato sul virus e alcuni possono indebolirlo.

A volte, però, un virus sviluppa una mutazione casuale che gli conferisce un vantaggio: una migliore trasmissibilità o una replicazione più efficiente o la capacità di infettare una grande varietà di ospiti.

I virus con un vantaggio supereranno gli altri virus e alla fine costituiranno la maggior parte delle particelle virali che infettano qualcuno. Se quella persona infetta trasmette il virus a qualcun altro, passerà la versione mutante. Se una versione mutante ha abbastanza successo, diventa una variante. Però, deve replicarsi per farlo. Una persona non vaccinata offre questa opportunità.

“Quando si verificano mutazioni nei virus, persistono quelle che rendono più facile la diffusione del virus nella popolazione”, ha detto alla CNN Andrew Pekosz, microbiologo e immunologo presso la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

“Ogni volta che i virus cambiano, ciò fornisce al virus una piattaforma diversa per aggiungere più mutazioni. Ora abbiamo virus che si diffondono in modo più efficiente”. I virus che non si diffondono non possono mutare.

Gli attuali vaccini proteggono bene contro tutte le varianti finora ma questo potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Ecco perché medici e funzionari della sanità pubblica vogliono che più persone vengano vaccinate.