Cavaleri (EMA): “Legame tra AstraZeneca e trombosi, è ormai chiaro”

«Ora è sempre più difficile affermare che non vi sia un rapporto di causa ed effetto tra la vaccinazione con AstraZeneca e casi molto rari di coaguli di sangue insoliti associati a un basso numero di piastrine».

Lo dice Marco Cavaleri, responsabile della strategia sui vaccini di Ema, intervistato da Il Messaggero, parlando degli approfondimenti in corso sui casi di trombosi registrati negli under 55, in maggioranza donne.





Cavaleri ha spiegato che il lavoro di valutazione è ancora «lontano dall’essere concluso», «questa settimana inizieremo a dare delle definizioni preliminari, ma difficilmente arriveremo a indicare dei limiti di età come hanno fatto vari Paesi. Per la semplice ragione che noi siamo un’agenzia regolatoria e dobbiamo avere dati molto precisi sul rapporto rischio-benefici», «le agenzie di salute pubblica che gestiscono le varie campagne di vaccinazioni hanno diverse opzioni a disposizione e possono usarle come meglio ritengono». «Stiamo cercando di avere il quadro preciso di cosa succede, di definire nel dettaglio questa sindrome dovuta al vaccino».

Si può già affermare che è dovuta al vaccino? «Secondo me ormai possiamo dirlo, è chiaro ci sia una associazione con il vaccino. Cosa causi questa reazione, però, ancora non lo sappiamo. In sintesi: nelle prossime ore diremo che il collegamento c’è, come questo avviene dobbiamo però ancora capirlo».

Cavaleri ha confermato che il rapporto rischi benefici resta ancora a favore del vaccino, «poi andremo a vedere pià nel dettaglio le varie fasce di età. Le giovani donne, spesso protagoniste dei casi di trombosi, patiscono meno l’effetto del Covid, dovremo valutare dunque il rapporto rischi-benefici per loro. Non dimenticando che anche le giovani donne finiscono in terapia intensiva per Covid. Dunque servirà un lavoro molto meticoloso per capire se il rapporto rischi benefici è a favore del vaccino per tutte le età».

LEGGI ANCHE: Sileri: “Non fermeremo AstraZeneca”