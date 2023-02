Cannella in polvere, stai attento: quando non devi assumerla

La cannella è una spezia che viene ottenuta dalla corteccia interna di alcune specie di alberi appartenenti al genere Cinnamomum. La cannella è originaria dello Sri Lanka e di altre parti dell’Asia meridionale ed è stata utilizzata come spezia fin dall’antichità.

La cannella è nota per il suo sapore dolce e aromatico ed è spesso utilizzata in cucina per insaporire dolci, biscotti, torte, pane, tè e caffè. La cannella è anche un ingrediente comune in molte cucine del mondo, inclusa quella indiana, mediorientale e europea.

Inoltre, la cannella è stata utilizzata a scopo medicinale in molte culture antiche. La cannella contiene alcune sostanze benefiche, tra cui polifenoli e antiossidanti, che possono aiutare a ridurre l’infiammazione e a migliorare la salute del cuore. Tuttavia, come per tutte le spezie e le erbe, è importante utilizzare la cannella con moderazione e consultare un medico prima di usarla come rimedio naturale per la salute.

Quali sono le controindicazioni per la cannella?

La cannella è una spezia cosiddetta “sicura”, tuttavia, per precauzione, è controindicata per:

persone con malattie cardiache;

persone con ulcere gastriche;

persone allergiche a questa pianta;

donne incinte e neonati (prima dei 6 mesi).

Queste persone dovrebbero consultare il proprio medico o ginecologo prima di assumere la cannella, sia per uso dietetico che terapeutico. Inoltre, la cannella è controindicata nei bambini sotto i 6 mesi, ma è possibile iniziare a usarla sopra i 6 mesi.

Giusto rimarcare che la cannella, sotto forma di olio essenziale, è dermocaustica, cioè può causare irritazioni, persino ustioni della pelle e delle mucose come bocca, occhi, esofago, ecc. Quindi, non va usata pura sulla pelle, ma va diluita almeno al 3% e occorre evitare di assumerla per via orale, anche diluita.

