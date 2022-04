10 cani che vivono a lungo: chi sono e quali sono le loro caratteristiche

I cani hanno solo un ‘difetto’: non vivono a lungo quanto gli esseri umani. I nostri amici a quattro zampe, infatti, sono destinati a lasciarci relativamente presto.

Ci sono, però, razze che hanno una longevità superiore rispetto alle altre. Eccole:

YORKSHIRE TERRIER

Lo Yorkshire vive in media dai 14 ai 16 anni. Non lasciarti ingannare dal suo tenero aspetto: in origine era utilizzato per cacciare i ratti.

I piccoli cani tendono a vivere molto più a lungo rispetto alle razze più grandi. Il motivo? Una delle ipotesi è che i cani più grandi hanno più ormoni della crescita.

BARBONCINO

I barboncini possono vivere tra i 12 e i 15 anni.

MALTESE

Questa razza ha una durata media di 12 – 14 anni. Esisteva già ai tempi degli Antichi Egizi ed era un cane adorato anche dai filosofi greci e romani. Anche il maltese, come lo yorkshire, era impiegato per uccidere i ratti.

SCHNAUZER NANO

I Schnauzer nani sono robusti. In genere vivono dai 12 ai 14 anni.

Dal momento che questa razza tende a vivere a lungo e ad amare i bambini, è una ottima scelta come animale domestico.

Questi cani, però, possono essere soggetti a pancreatite, causata dagli alti livelli di grasso presente nel sangue, per cui hanno bisogno di una dieta speciale.

BOSTON TERRIER

Questo piccolo cane è molto intelligente e ama giocare. Di solito vive 14 anni circa.

Si tratta di una razza, però, che è molto sensibile agli occhi. Si possono danneggiare, con il tempo, a causa del sole, del vento e della polvere.

Quindi, il consiglio è acquistare una visiera per le passeggiate esterne.

SHIH TZU

Quasi sconosciuto nel mondo occidentale fino al 20° secolo, lo Shih Tzu era il favorito dai reali della dinastia Ming della Cina.

Questo piccolo animale vive abitualmente da 11 a 14 anni.

Non ha molti problemi di salute peculiari, eccetto le irritazioni cutanee.

BASSOTTO

Il bassotto vive di solito dai 12 ai 14 anni. Nel Medioevo, i tedeschi lo usavano per la caccia. Il suo corpo lungo e basso, infatti, era perfetto per raggiungere le anatre.

Il bassotto va mantenuto magro e non bisogna permettere che faccia salti da alte distanze.

BEAGLE

Questo cane è curioso, intelligente e divertente. Vive dai 12 ai 14 anni. Il Beagle ha un ottimo olfatto, ama mangiare (ecco perché bisogna stare attenti alla sua linea).

PASTORE DELLE SHETLAND

Questo pastore vive generalmente dai 12 ai 14 anni.

Si consiglia di prestare attenzione ai denti di questa razza, perché è soggetta a infezioni che possono causare insufficienza renale.

LABRADOR RETRIEVER

Il labrador è una razza molto popolare.

Anche se di grandi dimensioni, questo cane ha una vita media di 10 – 12 anni.

Così come agli altri cani di taglia grande, il labrador è incline ai problemi dell’anca, che possono essere anche molto dolorosi.

A tal proposito, è importante che il cane mantenga un peso sempre ben equilibrato cosicché possa preservare la postura migliore possibile.

